На Москву и Петербург надвигается мощный циклон

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На европейскую территорию России, в частности, на Москву и Санкт-Петербург надвигается мощный циклон. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Гребень высокого давления, который обусловил ясную погоду и двадцатиградусные морозы в Москве, начинает медленно отступать на юго-восток, и к европейской территории России приближается мощный циклон; на южной периферии этого циклона дожди, подтопившие Париж», — заявил он.

Вильфанд добавил, что в понедельник, 29 января, столбики термометров поднимутся до +1 °C. 

«Таким образом, температурный фон в Москве будет на 7-8 °C выше нормы», — заключил он.

Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.

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