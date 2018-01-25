На Москву и Петербург надвигается мощный циклон

На европейскую территорию России, в частности, на Москву и Санкт-Петербург надвигается мощный циклон. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Гребень высокого давления, который обусловил ясную погоду и двадцатиградусные морозы в Москве, начинает медленно отступать на юго-восток, и к европейской территории России приближается мощный циклон; на южной периферии этого циклона дожди, подтопившие Париж», — заявил он.

Вильфанд добавил, что в понедельник, 29 января, столбики термометров поднимутся до +1 °C.

«Таким образом, температурный фон в Москве будет на 7-8 °C выше нормы», — заключил он.

Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.