ГИБДД предупредила о гололёде после резкого потепления в Красноярске
Как прогнозируют синоптики, после недели 40-градусных морозов температура воздуха в Красноярске прогреется до -12 °С.
«Однако потепление может вызвать на дорогах сильную гололедицу», — отметили в УГИБДД.
Там пояснили, что на асфальте образуется незаметная «плёнка», заметно увеличивающая тормозной путь автомобиля.
Инспекторы советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, выбирать улицы с наименее оживлённым движением.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали не садиться за руль зимой.