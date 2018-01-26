ГИБДД предупредила о гололёде после резкого потепления в Красноярске

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УГИБДД по Красноярскому краю предупредило о гололёде после резкого потепления в региональном центре, сообщает kp.ru.

Как прогнозируют синоптики, после недели 40-градусных морозов температура воздуха в Красноярске прогреется до -12 °С.

«Однако потепление может вызвать на дорогах сильную гололедицу», — отметили в УГИБДД.

Там пояснили, что на асфальте образуется незаметная «плёнка», заметно увеличивающая тормозной путь автомобиля.

Инспекторы советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, выбирать улицы с наименее оживлённым движением.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали не садиться за руль зимой.

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