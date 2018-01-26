Кандидат от партии «Российский объединённый трудовой фронт» рассказала, почему решила баллотироваться

Кандидат в президенты от партии «Российский объединённый трудовой фронт», крановщица Кировского завода Наталья Лисицына рассказала в разговоре с ФАН, почему решила баллотироваться.

«Я не сама выдвинулась: это партийное поручение. У нас же партия ленинского типа, полувоенная дисциплина: хочешь, не хочешь… Товарищи решили, что я справлюсь, и убедили меня в этом. Мол, опыт борьбы уже есть… Сначала я посоветовалась с бригадой, чтобы понять, будет ли с их стороны поддержка и понимание. Я объяснила им, что независимо от результата выборов это способ привлечь внимание к профсоюзам и рабочим комитетам, получить трибуну для наших выступлений и требований. Они решили, что нам всем это надо, и сказали: «Здорово, мы за тебя!» — пояснила Лисицына.

Ранее сообщалось, что в ЦИК заявили о рекордном числе женщин на президентских выборах в России 2018 года.

Также доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.