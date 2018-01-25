В ЦИК заявили о рекордном числе женщин на президентских выборах в России 2018 года
«Вообще эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — заявила Гришина.
В настоящий момент на участие в выборах зарегистрировано два кандидата, тринадцать — собирают подписи, отметила Гришина.
«Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся», — добавила она.
Гришина объяснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в 2018 году.
«Мне кажется, это общемировая тенденция. И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как бы это могли сделать женщины», — заключила секретарь ЦИК.
Ранее глава Монархической партии Антон Баков снялся с президентских выборов в России из-за двойного гражданства.