В ЦИК заявили о рекордном числе женщин на президентских выборах в России 2018 года

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила RT, что нынешняя президентская кампания стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться на пост главы государства.

«Вообще эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — заявила Гришина.

В настоящий момент на участие в выборах зарегистрировано два кандидата, тринадцать — собирают подписи, отметила Гришина.

«Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся», — добавила она.

Гришина объяснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в 2018 году.

«Мне кажется, это общемировая тенденция. И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как бы это могли сделать женщины», — заключила секретарь ЦИК.

Ранее глава Монархической партии Антон Баков снялся с президентских выборов в России из-за двойного гражданства.