В ЦИК заявили о рекордном числе женщин на президентских выборах в России 2018 года

Короткая ссылка
Марина Тищенко
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила RT, что нынешняя президентская кампания стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться на пост главы государства.

«Вообще эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — заявила Гришина.

В настоящий момент на участие в выборах зарегистрировано два кандидата, тринадцать — собирают подписи, отметила Гришина.

«Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся», — добавила она.

Гришина объяснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в 2018 году.

«Мне кажется, это общемировая тенденция. И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как бы это могли сделать женщины», — заключила секретарь ЦИК.

Ранее глава Монархической партии Антон Баков снялся с президентских выборов в России из-за двойного гражданства.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru