Источник: на станции метро «Павелецкая» в Москве обнаружен бесхозный предмет
На станции «Павелецкая» Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В вагоне одного из поездов обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Людей из поезда высадили, в настоящее время поезд находится в тупике», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящее время для проведения проверки ожидается прибытие кинологов.
В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.
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