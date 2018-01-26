Источник: на станции метро «Павелецкая» в Москве обнаружен бесхозный предмет

На станции «Павелецкая» Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В вагоне одного из поездов обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Людей из поезда высадили, в настоящее время поезд находится в тупике», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время для проведения проверки ожидается прибытие кинологов.

В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.