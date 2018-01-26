Источник: на станции метро «Павелецкая» в Москве обнаружен бесхозный предмет

Короткая ссылка
На станции «Павелецкая» Московского метрополитена обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В вагоне одного из поездов обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Людей из поезда высадили, в настоящее время поезд находится в тупике», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время для проведения проверки ожидается прибытие кинологов.

В начале декабря ФАН сообщало, что у станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге произошла стрельба.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru