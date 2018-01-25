Из Кирова в Москву и Петербург пустят дополнительные поезда на праздники

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Во время февральских и мартовских праздников из Кирова в Москву и Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда, сообщает progorod43.ru.

Как заявили в пресс-службе Кировского региона Горьковской железной дороги, в Москву можно будет уехать на дополнительных поездах 25 февраля и 11 марта, а из Москвы в Киров — 7 марта.

В Санкт-Петербург дополнительные поезда пустят 24 февраля и 10 марта, из Петербурга в Киров — 22 февраля.

Кроме того, в Киров можно будет отправиться 7 марта в прицепных вагонах к дополнительному поезду Петербург — Ижевск.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.

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