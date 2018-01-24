В Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов

В Курганской области отменяют автобусные рейсы в связи с сильными морозами, сообщает URA.RU.

24 января на маршрут в Шадринске не выйдет автобус, который должен был доставить пассажиров в Курган. Об этом заявили в справочной службе местного автовокзала.

Не неизвестный срок отменены рейсы из Кургана в Казахстан из-за перекрытия трассы в направлении Костаная. Кроме того, не курсируют автобусы по нескольким маршрутам в районы Зауралья.

Аномально холодная погода сохранится на территории региона до 26 января.

Ранее НСН сообщала, что ночь на 23 января признали самой холодной с начала зимы в российской столице.