Жириновский лидирует по тратам на предвыборную кампанию
Как отмечается, расходы из избирательного фонда действующего главы государства Владимира Путина составили 46 млн руб.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин потратил на кампанию почти 26,3 млн руб., выдвинутый «Яблоком» Григорий Явлинский — 20,8 млн руб., кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 14,2 млн руб., а выдвинутый Партией роста Борис Титов — 11,4 млн. руб.
Ранее сообщалось, что Жириновский попросил депутатов Госдумы перевести на его избирательный счёт по 1 млн руб. на его предвыборную кампанию.