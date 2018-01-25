Москву в 2017 году посетили свыше 21 млн туристов

Свыше 21 млн туристов посетили столицу России в 2017 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии столичного главка МВД по итогам года.

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