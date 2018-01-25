Москву в 2017 году посетили свыше 21 млн туристов
Свыше 21 млн туристов посетили столицу России в 2017 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии столичного главка МВД по итогам года.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Как передаёт m24.ru, в 2017 году в Москве побили рекорд по числу туристов.
По словам Собянина, это произошло неслучайно.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-5 мировых новогодних маршрутов.
Также НСН сообщала, что в парке «Сокольники» установили ледяные плиты для рисования.
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