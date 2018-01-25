Источник сообщил об эвакуации детсада на северо-западе Москвы из-за задымления
На северо-западе Москвы детский сад эвакуируют из-за задымления, проверяется информация о пожаре.
«По адресу улица Твардовского, 13 в двухэтажном здании детского сада из окна второго этажа идёт дым, проводится эвакуация детей и персонала», — приводит Интерфакс слова источника.
Идёт проверка информации о возможном возгорании в здании.
Ранее Nation News сообщал, что в Башкирии из-за задымления эвакуировали Кармаскалинскую центральную районную больницу.
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