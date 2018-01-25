МЧС России вводит дополнительные меры из-за сильных морозов в регионах
«В субъектах России, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа. Развёрнут 151 пункт обогрева для социально незащищённых групп населения, рассчитанный на единовременный приём более 5,8 тыс. человек», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Кроме того, на дорогах федерального, регионального и местного значения работают 34 подвижных, восемь мобильных и более 1,1 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.