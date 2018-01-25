МЧС России вводит дополнительные меры из-за сильных морозов в регионах

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В 22 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока вводят дополнительные меры из-за экстремально низкой температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В субъектах России, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа. Развёрнут 151 пункт обогрева для социально незащищённых групп населения, рассчитанный на единовременный приём более 5,8 тыс. человек», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, на дорогах федерального, регионального и местного значения работают 34 подвижных, восемь мобильных и более 1,1 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.

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