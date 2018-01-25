Источник: глава секты «бога Кузи» задержан в Подмосковье

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Фактический руководитель секты Андрея Попова, называющего себя богом Кузей, Юрий Цукерман задержан в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Цукерман был основным бенефициаром секты. Он подозревается в хищении со счетов МВД 215 млн рублей.

Эти средства проходили вещественными доказательствами по делу Попова.

Отмечается, что в 2016 году Цукерман по поддельным документам взыскал в пользу «бога Кузи» деньги, хранившиеся у следствия. Правоохранительным органам удалось заблокировать часть суммы, а злоумышленник был объявлен в федеральный розыск.

Ранее телеканал «360» передавал, что организатор секты «бог Кузя» отказался признать себя виновным.

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