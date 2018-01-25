Полиция проводит проверку после наезда автомобиля на остановку в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, произошедшего на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по столице.

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что автомобиль врезался в остановку в Москве, погиб один человек. Кроме того, ещё два человека пострадали.

Источник сообщил, что в багажнике врезавшейся в остановку в Москве машины обнаружили тело человека.