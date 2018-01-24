Путин прибыл в Казань
Отмечается, что сразу после прилёта глава государства встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.
25 января российский лидер посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где пообщается с работниками предприятия.
Кроме того, Путин понаблюдает за демонстрационным полётом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Ранее президент России предложил расцеловать рабочего ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» в Уфе.