Путин предложил расцеловать рабочего в Уфе

Президент России Владимир Путин пообщался с рабочими ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» в Уфе и обсудил с ними возможность возвращения к практике награждения трудовых коллективов государством.

Как передаёт «Газета.Ru», в ходе своего визита Путин рассказал о проводимом в настоящее время анализе по диверсификации производства.

«У вас это происходит, но небольшими темпами», — сказал глава государства.

На вопрос одного из рабочих по поводу возможности вернуть практику награждения предприятий памятными знаками президент ответил: «Давайте я вас просто расцелую».

Он пояснил, что данную практику отменили ещё в советское время из-за отсутствия роста производительности труда на отмеченных предприятиях, сохранились лишь индивидуальные награждения.