Путин предложил расцеловать рабочего в Уфе
Как передаёт «Газета.Ru», в ходе своего визита Путин рассказал о проводимом в настоящее время анализе по диверсификации производства.
«У вас это происходит, но небольшими темпами», — сказал глава государства.
На вопрос одного из рабочих по поводу возможности вернуть практику награждения предприятий памятными знаками президент ответил: «Давайте я вас просто расцелую».
Он пояснил, что данную практику отменили ещё в советское время из-за отсутствия роста производительности труда на отмеченных предприятиях, сохранились лишь индивидуальные награждения.
Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2018 г.