Белых 26 января выступит в суде с последним словом

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Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых 26 января выступит в суде с последним словом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обвинение просит приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима.

Экс-губернатор был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.

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