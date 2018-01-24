Путин сообщил о предпосылках для снижения ставки по ипотеке

Предпосылки для снижения ставки по ипотеке и ключевой ставки ЦБ появились из-за низкого уровня инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.

«У нас рекордно низкая инфляция, и это даёт возможность снижать ставку Центрального банка ключевую, и за ней все остальные опускаются ставки», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что ипотечные ставки снижаются постоянно.

Ранее сообщалось, что в России для молодых семей предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке.