В России для молодых семей предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке

В России для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. С такой инициативой выступил Молодёжный парламент при Госдуме, сообщила RT его председатель Мария Воропаева.

«Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильём молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита. То есть проблема в том, что такие условия затрудняют участие в программе, даже если доход достаточный для получения займа. А если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», — сказала Воропаева.

Она добавила, что в случае реализации идеи сумма первоначального взноса может либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счёт соответствующего повышения процентной ставки по кредиту.

«Мы понимаем, что если убираем, к примеру, 1,5 млн рублей первоначального взноса, то мы не можем его просто отменить. Но при этом молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платёж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов 18—35 лет», — заявила председатель Молодёжного парламента.

Инициатива заложена в проект резолюции круглого стола, который пройдёт 25 января в нижней палате при участии комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также представителей государственных органов и ведущих банков. Принятый документ планируется направить в правительство России, Госдуму и региональные органы власти.

Актуальность проблемы получения жилья среди молодёжи отметил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Когда речь идёт о жилье, одна из групп, максимально заинтересованная в доступности жилья и создании условий для качественного проживания, — это, конечно же, молодёжь. Молодые люди начинают взрослую жизнь: получают профессию, переезжают в разные города, создают семьи. Поэтому жилищная проблема молодых людей стоит наиболее остро», — пояснил Николаев RT.

Ранее общественники предложили Госдуме освободить молодые семьи от налога на недвижимость.