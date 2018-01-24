На строительство школ в Оренбургской области направят более 1,6 млрд рублей

На строительство школ в Оренбургской области выделят свыше 1,6 млрд рублей в 2018 году, сообщает Nation News.

Как заявил глава Министерства образования региона Вячеслав Лабузов, областное правительство планирует отказаться от вторых смен в школах, поэтому для постройки новых учебных корпусов направлены большие средства.

Кроме того, в посёлке Газовиков, в городе Оренбурге и селе Тоцкое-2 будут возведены ещё несколько школ на 2,4 тыс. детей.

Программы реализуются благодаря помощи федерального правительства.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что строительство первого индустриального парка в Крыму начнут летом 2018 года.