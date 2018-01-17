Строительство первого индустриального парка в Крыму начнут летом 2018 года

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Строительство первого индустриального парка в Крыму начнётся летом 2018 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на главу корпорации развития полуострова Олега Морозова.

На площадке в Феодосии уже завершено выполнение комплекса инженерных изысканий.

Как стало известно ранее, в Бахчисарае и Феодосии построят два индустриальных парка. Общая стоимость проектов достигает 4 млрд рублей.

На данный момент разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу и получила положительные заключения. По словам Морозова, начало строительства в Феодосии намечено на июнь.

Строительство индустриального парка в Бахчисарае должно начаться осенью.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открылись ещё два детских технопарка.

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