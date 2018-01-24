Эксперт поддержал идею об изменении требований ГИБДД к водителям

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Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в беседе с НСН поддержал идею об изменении требований ГИБДД к водителям.
Эксперт поддержал идею об изменении требований ГИБДД к водителям
  • Reuters

Ранее «Известия» сообщили, что автошколы предлагают ужесточить контроль за медицинскими справками, подтверждающими, что состояние здоровья позволяет сесть за руль. В частности, предлагается обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять её наличие.

«Почему-то все считают, что полис ОСАГО, который обязателен для предоставления сотруднику ГИБДД, — это основной документ. Хотя, на мой взгляд и по мнению профессионального сообщества, он никакого отношения к безопасности на дорогах не имеет», — заявил эксперт.

По его словам, медицинская справка, напрямую имеющая отношение к безопасности, не является обязательным документом.

Как пояснил Ачкасов, требование возить справку с собой не значит, что бумажники будут похожи на «колобки», поскольку всё уже перешло в электронный вид.

Эксперт добавил, что у сотрудника ГИБДД есть гаджет, в котором он может посмотреть, есть ли штрафы на автомобиле, числится он в угоне или нет, и данную программу можно дополнить ещё одним разделом — наличием медсправки.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал инициативу Министерства транспорта России о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов.

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