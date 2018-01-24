Депутатам Мосгордумы урежут зарплату в 2018 году

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что в 2018 году депутатам Мосгордумы уменьшат зарплату на 10%.

Об этом сообщает ТАСС.

«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», — сказал он, добавив, что аналогичное решение принимали и в прошлом году.



Как уточняет агентство, заработную плату в Мосгордуме получают председатель, два его заместителя и главы профильных комиссий парламента, всего 18 человек. Всего же в Мосгордуме числятся 44 депутата.

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