Полиция нашла пропавших в мороз на севере Красноярского края детей
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу пресс-службы отдела МВД по Таймырскому муниципальному району Викторию Стеблей.
Уточняется, что в городе Дудинке пропали 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые не вернулись из школы.
«Дети найдены, они были у знакомого. Живы и здоровы», — сказала собеседница.
Отмечается, что сотрудники полиции в сильный мороз обследовали нежилые помещения домов и проверяли знакомых детей.
Ранее URA.RU сообщало, что Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) ввела режим повышенной готовности в Тюменской и Курганской областях из-за аномальных морозов.