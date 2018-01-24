Полиция нашла пропавших в мороз на севере Красноярского края детей

В МВД заявили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух школьников, которые пропали на севере Красноярского края в 35-градусный мороз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу пресс-службы отдела МВД по Таймырскому муниципальному району Викторию Стеблей.

Уточняется, что в городе Дудинке пропали 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые не вернулись из школы.

«Дети найдены, они были у знакомого. Живы и здоровы», — сказала собеседница.

Отмечается, что сотрудники полиции в сильный мороз обследовали нежилые помещения домов и проверяли знакомых детей.

Ранее URA.RU сообщало, что Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) ввела режим повышенной готовности в Тюменской и Курганской областях из-за аномальных морозов.