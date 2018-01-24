СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в Брянской области

Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью четырёх человек в результате пожара в Брянской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что среди погибших были двое детей в возрасте 2 и 10 лет.

В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате пожара в Брянской области.

13 декабря URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.