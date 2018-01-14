СК возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Челябинской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате пожара в городе Юрюзань в Челябинской области.

«13 января 2018 года в одном из домов по улице Ключевой города Юрюзань произошёл пожар. В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС извлечены тела мужчины, женщины и девятилетней девочки», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания стала недостаточная теплоизоляция печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли четыре человека.

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