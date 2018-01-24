СМИ сообщили о гибели четырёх человек в результате пожара в Брянской области

По меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека», — заявил собеседник.

Отмечается, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В настоящий момент специалисты выясняют, что привело к возгоранию.

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