Застрявший из-за снега на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов

На Сахалине в результате снежного заноса застрял пассажирский поезд Ноглики — Южно-Сахалинск.

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«Пассажирский поезд №2 сообщением Ноглики — Южно-Сахалинск в 05:40 (21:40 мск) остановился из-за сильнейших перемётов на железнодорожных путях на перегоне Заозёрное — Пугачёво», — отметили в компании.

Для того чтобы поезд смог продолжить движение, к нему были направлены дополнительные локомотивы, которые и вытащили его.

«Отставание от графика составило порядка шести часов», — говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание «Сусанин» проинформировало, что МЧС предупредило о снежных заносах из-за метели на дорогах Удмуртии.