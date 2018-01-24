В Петропавловске-Камчатском объявили об угрозе схода лавин

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В Петропавловске-Камчатском предупредили жителей города о лавинной опасности, соответствующее заявление опубликовано на сайте местной администрации.

«По сообщению Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС в связи со сходом лавин на здания и объекты инфраструктуры Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

При этом власти организовали мониторинг лавиноопасных участков с целью своевременного принятия решения о перекрытии дорог и эвакуации населения и учреждений, рассказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Петропавловска Анатолий Ковнацкий.

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли из-за схода лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.

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