Российская армия получит три новых мобильных госпиталя в 2018 году
Отмечается, что после победы в открытом электронном аукционе холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», подписал соответствующий контракт с оборонным ведомством на поставку и техническое оснащение.
Мобильные госпитали поступят в воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите. Все три развернут до ноября.
Один такой комплекс может разместить 100 пострадавших на стационар и оказать медицинскую помощь ещё 250 военнослужащим в течение дня.
Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.