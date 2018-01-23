Российская армия получит три новых мобильных госпиталя в 2018 году

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Российская армия получит три современных мобильных госпиталя в 2018 году, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что после победы в открытом электронном аукционе холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», подписал соответствующий контракт с оборонным ведомством на поставку и техническое оснащение.

Мобильные госпитали поступят в воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите. Все три развернут до ноября.

Один такой комплекс может разместить 100 пострадавших на стационар и оказать медицинскую помощь ещё 250 военнослужащим в течение дня.

Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.

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