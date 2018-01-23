Никифоров рассказал о подготовке к вступлению в силу законов пакета Яровой

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал RT о подготовке к вступлению в силу законов пакета Яровой.

«Все операторы связи Российской Федерации ведут подготовку к вступлению в силу этого антитеррористического пакета законов. Операторы будут хранить определённое время ту информацию, которую передают абоненты. Но доступ к этой информации возможен лишь в соответствии с решениями судов и расследованиями конкретных преступлений», — заявил Никифиров на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По его словам, принципиальных изменений нормативной базы не произойдёт.

«Речь идёт о том, что наши правоохранительные органы должны получить новый инструмент по борьбе с такими явлениями как терроризм», — добавил глава Минкомсвязи.

Ранее вице-премьера России Аркадий Дворкович заявил о том, что правительство обсуждает отсрочку вступления в силу пакета Яровой на несколько месяцев.

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