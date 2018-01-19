Тайм-аут для закона: правительство обсуждает отсрочку вступления в силу пакета Яровой

В правительстве рассматривают возможность отсрочить вступление в силу законов пакета Яровой. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он отметил, что законодательные нормы, которые должны были вступить в силу 1 июля, могут быть отложены на несколько месяцев. Решение уже поприветствовали мобильные операторы. Специалисты отрасли считают, что отсрочка необходима для более детальной проработки механизма исполнения постановлений. RT разбирался, как законодатели и участники рынка намерены использовать очередной тайм-аут в процессе внедрения резонансного документа.

Российское правительство рассматривает возможность отложить на несколько месяцев окончательное вступление в силу пакета Яровой, который содержит поправки в антитеррористическое законодательство. Об этом в пятницу, 19 января, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе деловой поездки в Ростовскую область.

«Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки. Отсрочка пока на небольшой период», — цитирует ТАСС Дворковича.

Речь идёт о требованиях к операторам связи, которые с 1 июля 2018 года должны сохранять данные пользователей — текстовые и голосовые сообщения, изображения, звуки и видеозаписи. Помимо этого операторы и интернет-компании должны хранить информацию о факте приёма, передачи, доставки и обработки всех сообщений.

Выиграть время

Намерение правительства было с одобрением встречено самими операторами. Так, в «Мегафоне» отметили, что обсуждаемый период поможет более качественно реализовать требования пакета.

«Реализация закона Яровой сложна с технической точки зрения. Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования», — цитирует РИА Новости представителя компании.

С «Мегафоном» солидарен и «Ростелеком». В пресс-службе оператора подчеркнули, что за это время можно будет доработать все нормативные акты.

«Можно ожидать, что отсрочка позволит принять необходимые правоприменительные нормативные акты, которые определят регламенты, правила, процедуры по реализации закона», — заявили ТАСС в компании.

Пролонгируют отсрочку

Между тем эксперты считают, что отсрочкой в несколько месяцев дело не закончится.

«Для того чтобы всё это писать (хранить информацию. — RT), у нас таких мощностей нет. Государство на себя это брать не будет. Мы ещё увидим шаги назад, в сторону, остановки, пока не придут к какому-то решению», — рассказал RT шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Он отметил, что до сих пор нет одобренного всеми участниками варианта постановлений пакета. Ведь законодатели предполагают одно, а на деле технически это выполнить крайне сложно.

«Это всё не так просто. Хотя на первый взгляд это всё очень полезно для борьбы со злоумышленниками, террористами, мошенниками, но на самом деле это гигантский поток информации, в которой вычленить то, что ищут специальные органы, очень непросто», — подытожил эксперт.

Положения законопроекта

Поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, были подписаны президентом Владимиром Путиным в 2016 году. Часть нововведений вступила в силу сразу. Это новые уголовные статьи за международный терроризм и несообщение о готовящемся теракте. Тогда же было ужесточено наказание за экстремизм и определены штрафные меры за публичные призывы к терроризму и его оправдание в интернете.

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В 2016 году пакет должен был полностью вступить в силу. С 1 июля операторы связи и сетевые компании, если не будет согласована отсрочка, должны начать сохранение всех сообщений, видео, аудиозаписей, а также картинок на период до полугода. Кроме того в течение трёх лет сохраняться обязаны факты приёма и передачи сообщений. Для интернет-компаний это срок ограничен годом. При этом всю информацию операторы обязаны передавать при необходимости спецслужбам без решения суда.

Помимо этого, мессенджеры и социальные сети, использующие шифрование данных, должны будут помогать спецслужбам в расшифровке информации. Это требование распространяется и на сотовых операторов. За отказ в содействии грозит штраф до миллиона рублей.

Участники рынка коммуникаций неоднократно критиковали эти поправки за то, что из-за них придётся создавать целую новую инфраструктуру. А она, по мнению операторов, может стоить им едва ли не большей части их прибыли. В связи с этим они даже грозили, что стоимость сотовой связи может повыситься в несколько раз.

Однако, по мнению самой Ирины Яровой, никаких оснований к удорожанию услуг связи нет.

«Может быть, есть желание просто повысить тарифы и хочется найти какое-то удобоваримое обоснование, — говорила она в 2016 году. — Объективно никаких оснований к удорожанию нет. Потому что в законе нет ничего из того, что вело бы к удорожанию чего бы то ни было».