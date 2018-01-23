В МИД прокомментировали вопрос западных СМИ о здоровье Лаврова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос сотрудника одного из западных СМИ о здоровье главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

По её словам, после просьбы агентства Bloomberg уточнить информацию о болезни министра иностранных дел России «Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет».

«Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов. Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают — любая ложь идёт в дело для достижения цели. Какова цель? Хороший вопрос», — написала дипломат в своём Facebook.

Ранее журналист одного из западных СМИ поинтересовался у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о здоровье Сергея Лаврова, на что получил ответ, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах у министра иностранных дел.

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