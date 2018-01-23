Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Подмосковье

Короткая ссылка
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в ликвидации горения были задействованы 13 единиц техники и 24 человека.

Пожар на площади 1 тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья.

Ранее портал Nation News сообщал о возможной причине пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru