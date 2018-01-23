Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в ликвидации горения были задействованы 13 единиц техники и 24 человека. Пожар на площади 1 тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья. Ранее портал Nation News сообщал о возможной причине пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга.