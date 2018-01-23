Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Подмосковье
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, в ликвидации горения были задействованы 13 единиц техники и 24 человека.
Пожар на площади 1 тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья.
Ранее портал Nation News сообщал о возможной причине пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга.
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