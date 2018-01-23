Пожар в мебельном цехе в Подмосковье локализован

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Пожар в цехе по производству мебели в Подмосковье локализован, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 23:05 локализован на той же площади», — цитирует РИА Новости ведомство.

Ранее стало известно, что пожар на площади одна тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области произошёл пожар.

Ранее Nation News сообщало о возможной причине пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга.

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