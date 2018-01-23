Пожар в мебельном цехе в Подмосковье локализован
«В 23:05 локализован на той же площади», — цитирует РИА Новости ведомство.
Ранее стало известно, что пожар на площади одна тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья.
В конце декабря 2017 года сообщалось, что на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области произошёл пожар.
Ранее Nation News сообщало о возможной причине пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга.