Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы
«По версии следствия, вечером 22 января 2018 года вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи», — приводит РИА Новости её слова.
Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления.
Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ломоносовском проспекте неизвестный открыл огонь по мужчине и скрылся с места происшествия.