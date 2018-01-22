Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 22 января 2018 года вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи», — приводит РИА Новости её слова.

Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления.

Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что в Москве на Ломоносовском проспекте неизвестный открыл огонь по мужчине и скрылся с места происшествия. 

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