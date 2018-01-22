В кемеровском МЧС предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности в морозы

Короткая ссылка
В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, как вести себя в зимнюю непогоду, сообщает «ВашГород.ру».

По словам спасателей, дома важно помнить о пожарной безопасности — не включать самодельные электрические обогреватели, пользоваться электроприборами строго по инструкции, внимательно следить за печным и газовым отоплением.

В сильный мороз желательно отказаться от прогулок и поездок, а детям лучше не ходить в школу. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 °С детям, пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Также спасатели отметили, что в морозы резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий и ситуацию усугубляют гололёд, снежный накат, заносы.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru