В кемеровском МЧС предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности в морозы

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, как вести себя в зимнюю непогоду, сообщает «ВашГород.ру».

По словам спасателей, дома важно помнить о пожарной безопасности — не включать самодельные электрические обогреватели, пользоваться электроприборами строго по инструкции, внимательно следить за печным и газовым отоплением.

В сильный мороз желательно отказаться от прогулок и поездок, а детям лучше не ходить в школу. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 °С детям, пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Также спасатели отметили, что в морозы резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий и ситуацию усугубляют гололёд, снежный накат, заносы.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.