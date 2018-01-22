В кемеровском МЧС предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности в морозы
По словам спасателей, дома важно помнить о пожарной безопасности — не включать самодельные электрические обогреватели, пользоваться электроприборами строго по инструкции, внимательно следить за печным и газовым отоплением.
В сильный мороз желательно отказаться от прогулок и поездок, а детям лучше не ходить в школу. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 °С детям, пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Также спасатели отметили, что в морозы резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий и ситуацию усугубляют гололёд, снежный накат, заносы.
Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.