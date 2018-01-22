На Ямале готовивший зимнюю трассу водитель трактора погиб, провалившись под лёд

Колёсный трактор К-700, готовивший зимнюю трассу на Ямале, провалился под лёд, сообщает URA.RU. Водитель погиб.

Инцидент произошёл 22 января во время устройства сезонной автодороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале на реке Обь.

К месту происшествия прибыла комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, вызваны специалисты экстренных служб.

По информации регионального МЧС, водитель не смог выбраться из-за нарушения техники безопасности — дверь трактора была закрыта.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области трактор провалился под лёд при попытке вытащить утонувший бензовоз.

Также New Inform сообщало, что на Камчатке провалившегося под лёд мальчика спасли одноклассницы.