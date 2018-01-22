В Общественной палате прокомментировали законопроект о приравнивании сожительства к браку

Член Общественной палаты России по защите семьи, материнства и детства Элина Жгутова в беседе с RT прокомментировала законопроект, согласно которому в Семейный кодекс предлагается ввести понятие «фактические брачные отношения».

«Наши субъекты законотворчества очень часто пытаются привести к законным нормам то, что существует как порочная практика общества. У нас, насколько я понимаю, регистрируется меньше половины так называемых сожительств. Для нас гораздо важнее думать о детях. Ответственность отца, который часто уходит от семьи, вряд ли повысится, если его заставят делить имущество. Закон направлен именно на делёжку имущества, вопрос не должен так стоять, ответственность не должна быть материально мотивирована. Мы должны говорить о семейных традиционных ценностях. Это очень плохая тенденция, узаконить порочную практику — это всегда вопрос тактической выгоды и стратегического проигрыша», — заключила Жгутова.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который приравнивает сожительство к зарегистрированному браку.

В рамках документа предлагается внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения».