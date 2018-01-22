В Госдуме раскритиковали законопроект о приравнивании сожительства к браку

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RT
Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в разговоре с RT усомнилась, что Госдума поддержит инициативу приравнять сожительство к браку.

«Не знаю, как будет рассматривать комитет, но моё мнение: у нас прописано хорошо и в законе об актах гражданского состояния, и в Семейном и Гражданском кодексах, что брак — это зарегистрированный акт, всё остальное — сожительство. Мало ли кто у нас чего хочет, думаю, что эту инициативу не поддержат»,— сказала Плетнёва.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который приравнивает сожительство к зарегистрированному браку.

В рамках документа предлагается внести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения».

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