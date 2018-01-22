Пушков прокомментировал купание американского посла в Крещение

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал крещенское купание посла США в России Джона Хантсмана.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях», — написал он.

«Посол старается, как может, только купание не поможет», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Хантсман погрузился в прорубь у стен Новоиерусалимского мужского монастыря в подмосковной Истре. 

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