Пушков прокомментировал купание американского посла в Крещение
«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях», — написал он.
В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2018 г.
«Посол старается, как может, только купание не поможет», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Хантсман погрузился в прорубь у стен Новоиерусалимского мужского монастыря в подмосковной Истре.