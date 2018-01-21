В Москве поезд насмерть сбил мужчину

На севере Москвы железнодорожный аэроэкспресс сбил насмерть мужчину. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.

«Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был смертельно травмирован проходящим аэроэкспрессом», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошёл на Савёловском направлении Московской железной дороги.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

15 января стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

Также New Inform передавал, что в Тверской области поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину.