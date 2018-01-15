На Горьковском направлении восстановили движение поездов после ЧП
На Горьковском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после ЧП, сообщает m24.ru.
Как отмечается в Twitter ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», составы могут следовать с задержками по мере введения в график.
Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.
15 января стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.
Ранее New Inform сообщал, что в Тверской области поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину.
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