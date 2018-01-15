На Горьковском направлении восстановили движение поездов после ЧП

На Горьковском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после ЧП, сообщает m24.ru.

Как отмечается в Twitter ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», составы могут следовать с задержками по мере введения в график.

Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

15 января стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

Ранее New Inform сообщал, что в Тверской области поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину.