На Горьковском направлении восстановили движение поездов после ЧП

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На Горьковском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после ЧП, сообщает m24.ru.

Как отмечается в Twitter ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», составы могут следовать с задержками по мере введения в график.

Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

15 января стало известно, что из горящей электрички возле станции Кусково на востоке Москвы эвакуированы более тысячи человек.

Ранее New Inform сообщал, что в Тверской области поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину.

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