В Пензе без отопления остались почти 100 домов из-за аварии на теплосетях

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Авария на трубопроводе привела к отключению центрального отопления в 99 домах и 11 социально значимых объектах в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба местного филиала ПАО «Т Плюс».

«Теплоэнергетиками выявлен дефект на участках трубопроводов диаметром 300 миллиметров по проспекту Победы… В зону отключения вошли 99 домов в районе улиц 8 марта, Карпинского, Вяземского, Фурманова и проспекта Победы, пять школ, шесть детских садов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершить аварийные работы планируется в кратчайшие сроки, в настоящее время температура в зданиях и помещениях соответствует нормам.

Ранее в Курске восстановили теплоснабжение после аварии на трубопроводе.

В конце октября 2017 года ФАН передавало, что в Оренбурге четыре многоквартирных дома остались без тепла из-за аварии на трубопроводе.

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