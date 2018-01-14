В Курске восстановили теплоснабжение после аварии на трубопроводе

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В Курске завершили ремонт магистральных трубопроводов, повреждение которых стало причиной отключения теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании местного филиала ПАО «Квадра».

«Ремонт тепломагистрали на ул. Володарского завершён в 02:20, на ул. Дмитрова — в 02:40. Сейчас магистральные и внутриквартальные сети заполнены теплоносителем», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что все трубопроводы включены в работу.

Ранее сообщалось, что в Курске 11,5 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на трубопроводе. 

В конце октября ФАН передавало, что в Оренбурге четыре многоквартирных дома остались без тепла из-за аварии на трубопроводе.

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