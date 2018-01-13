В Курске почти 12 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

В Курске 11,5 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курской области.

Отмечается, что 13 января сотрудники экстренных служб стали получать сообщения о понижении теплоснабжения в центральном округе города.

«В зону понижения теплоснабжения попали 145 домов (11 500 человек населения), 11 школ (детей нет), два детских сада (детей нет), три медицинских учреждения (пациентов нет)», — говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства, на месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады.

«Всего к ликвидации аварии привлечены 26 человек, десять единиц техники, из них от МЧС — шесть человек, две единицы техники. Ведутся ремонтные работы», — уточнили в МЧС.

В декабре сообщалось, что примерно 30 тыс. человек из 156 многоквартирных домов Краснодара остались без тепла и горячей воды после утечки на подземной теплотрассе.