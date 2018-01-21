Суд арестовал мэра Махачкалы на 10 суток

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Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления обвинения по делу о превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять дней», — сказал адвокат Сулейман Азуев.

Ранее сообщалось, что руководитель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении главы Махачкалы.

Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Ущерб бюджету Дагестана от его действий оценивается в 80 млн рублей.

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