Суд арестовал мэра Махачкалы на 10 суток
Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять дней», — сказал адвокат Сулейман Азуев.
Ранее сообщалось, что руководитель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении главы Махачкалы.
Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
Ущерб бюджету Дагестана от его действий оценивается в 80 млн рублей.