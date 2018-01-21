СК возбудил дело после ДТП в Мурманской области

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Авария произошла вечером 20 января на участке автодороги «Кола» Р21.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

«Пострадали семь человек, несколько находятся в тяжёлом состоянии. В данный момент они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в ДТП с двумя автобусами погибли четыре человека.

Также URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в результате ДТП.