Специалисты МЧС обследовали дом в Кирове после падения башенного крана на здание
Отмечается, что полученная информация будет направлена в Москву для дальнейшей расшифровки.
«Информация направлена во Всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС (Москва) для расшифровки показаний. Окончательное заключение будет дано после 22 января», — говорится в тексте сообщения.
Ранее сообщалось, что в Кирове при падении строительного крана на жилой дом погиб один человек.
Представители следственных органов проводят проверку по факту произошедшего.