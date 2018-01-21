Специалисты МЧС обследовали дом в Кирове после падения башенного крана на здание

Специалисты МЧС России завершили обследование строительных конструкций жилого дома в Кирове, на который ранее упал башенный кран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что полученная информация будет направлена в Москву для дальнейшей расшифровки.

«Информация направлена во Всероссийский научно-исследовательский институт ГОЧС (Москва) для расшифровки показаний. Окончательное заключение будет дано после 22 января», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что в Кирове при падении строительного крана на жилой дом погиб один человек.

Представители следственных органов проводят проверку по факту произошедшего.