СК проводит проверку после падения строительного крана на жилой дом в Кирове

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Следователи начали проверку по факту падения строительного крана на двухэтажный жилой дом в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кировской области.

«Уже установлено, что машинист крана от полученных повреждений скончался на месте, также пострадал жилец дома, информация по другим пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, а также следственно-оперативная группа СУ СК по региону.

Ранее сообщалось, что в Кирове при падении строительного крана на жилой дом погиб один человек.

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Общество Происшествия
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