СК проводит проверку после падения строительного крана на жилой дом в Кирове
Следователи начали проверку по факту падения строительного крана на двухэтажный жилой дом в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кировской области.
«Уже установлено, что машинист крана от полученных повреждений скончался на месте, также пострадал жилец дома, информация по другим пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, а также следственно-оперативная группа СУ СК по региону.
Ранее сообщалось, что в Кирове при падении строительного крана на жилой дом погиб один человек.
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