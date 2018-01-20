Правительство России одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве
Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».
Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов.
Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства такой продукции согласно стандартам.
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