Правительство России одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве

Короткая ссылка
Правительство России одобрило законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». 

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов.

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства такой продукции согласно стандартам.

Ранее «Известия» сообщали, что Министерство сельского хозяйства России поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru