Правительство России одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве

Правительство России одобрило законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов.

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства такой продукции согласно стандартам.

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